15 октомври е Международният ден на белия бастун – дата, която напомня, че мобилността и независимостта са фундаментални права за всеки човек. Този ден е не просто повод за статистика, а момент за равносметка и представяне на реалните стъпки, които се предприемат за превръщането на градската среда в по-достъпно и приобщаващо място за хората със зрителни увреждания.

Белият бастун е световен символ на самостоятелността. Той не само сигнализира на околните, че срещу тях стои човек с нарушено зрение, но и дава възможност на незрящите хора да се придвижват безопасно и уверено. В подкрепа на тази кауза Община Бургас развива дългосрочна политика за подобряване на градската среда – чрез релефни тротоарни настилки, звукови светофари и специализирани социални услуги. В допълнение към това, истинската интеграция изисква и непрекъснато модернизиране на административните процеси.

В отговор на тези нужди общинската администрация внедрява иновативни инструменти с изкуствен интелект (ИИ) в своята обичайна и ежедневна дейност. Тези високотехнологични помощни средства се използват ексклузивно от служителите на администрацията (а не от гражданите) и са насочени предимно към осигуряването на достъпна физическа и електронна среда, както и към премахването на бариери при вътрешната обработка на информация:

• Orcam MyEye 3 Pro – революционно преносимо смарт устройство, което се прикрепя към очила. С помощта на изкуствен интелект то мигновено разчита на глас печатни и дигитални текстове от всякакви документи, разпознава лица и идентифицира обекти. Инструментът се използва от служителите за бърза дигитализация, проверка и обработка на текстови масиви, като улеснява адаптирането на административни документи в достъпни електронни формати.

• Ally Solos Glasses – високотехнологични смарт очила, които интегрират усъвършенствана аудио навигация и ИИ асистент. Те подпомагат служителите при ежедневното планиране, инспектиране и управление на вътрешната физическа среда в административните сгради, като оптимизират координацията и осигуряват по-високо ниво на технологична оперативност.

• Sandway електронна рулетка 2 в 1 – специализирано устройство с гласово известяване на резултатите от замерването и допълнителни изчислителни функции. Тя се използва от експертите в администрацията за прецизни пространствени измервания и архитектурни замервания, необходими за проектирането на достъпна физическа среда. Гласовото известяване избягва грешки при ръчната обработка на данни и ускорява вътрешните технически процеси.

Освен че улесняват ежедневната работа на Общината, тези високотехнологични устройства имат и по-дълбок социален ефект. Тяхното интегриране в ежедневните дейности на администрацията демонстрира на практика огромния потенциал и способности на хората със зрителни увреждения за пълноценно и равностойно участие в публичния и професионалния живот. Внедряването на подобни ИИ инструменти служи като успешен модел и вдъхновение за други работодатели от частния и публичния сектор. Те показват как съвременните технологии могат ефективно да премахнат бариерите на работното място, улеснявайки наемането, интеграцията и пълноценното използване на служители с нарушено зрение в най-разнообразни бизнес сфери.

Интегрирането на тези нови ИИ инструменти в обичайната дейност на персонала е поредната стъпка към изграждането на модерна, достъпна и хуманна среда, в която технологиите оптимизират административните процеси и гарантират високо качество на услугите и равен достъп за всички.