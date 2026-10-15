България предприема нова дипломатическа инициатива за прекратяване на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Министър-председателят Румен Радев обяви в Брюксел, че страната ни ще потърси подкрепата на Европейския съюз за мораториум върху ударите по цивилни плавателни съдове. Предложението се подготвя съвместно с Румъния, като целта е в усилията да бъде включена и Турция.

Междувременно атакуваният кораб „Челси 3“ се очаква да пристигне в Бургас, където българските специалисти ще го изследват за останки от дронове, които могат да дадат важни отговори за извършителите на нападенията.

Тази агресия срещу цивилните кораби трябва да спре

Българският премиер изложи позицията си преди началото на редовното заседание на Европейския съвет на 15 октомври. Той обясни, че е разговарял с румънския министър-председател и предстои да обсъди инициативата и с президента на Румъния.

„Вчера говорих с министър-председателя на Румъния, а днес ще разговарям с президента, за да излезем с обща инициатива пред Съвета на ЕС за подкрепа на усилията на Румъния, България и Турция да установим Черно море като море, в което не се нанасят удари по търговски кораби“, заяви Радев.

Според премиера сигурността на корабоплаването има значение далеч отвъд границите на Черноморския регион. През него преминават важни доставки на храни, торове и енергийни ресурси, от които зависят икономиките и населението на множество държави.

„Тази недопустима агресия срещу цивилни кораби трябва да спре. Черно море е не просто зона за сигурност, то е стратегически коридор за доставка на храни, торове и енергийни ресурси. Милиони зависят от тези доставки, особено от уязвими зони като Африка и Близкия изток. Надявам се единодушно да се приеме този мораториум, който предлагаме“, подчерта Радев.

Идеята е поставена пред Европа още след първите нападения

Премиерът припомни, че българските институции са реагирали още на 6 октомври, когато бяха извършени първите атаки срещу кораби в българската изключителна икономическа зона.

Тогава той е информирал европейските лидери по време на видеоконферентна среща. По думите му председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също е повдигнала идеята за мораториум върху подобни нападения.

Сега България и Румъния се стремят да превърнат това предложение в обща европейска позиция, подкрепена и от останалите черноморски партньори.

Предлаганата мярка е насочена конкретно към прекратяване на атаките срещу цивилното корабоплаване. За нейното реално прилагане обаче ще бъде необходимо съгласие и от страните, участващи във военните действия.

„Челси 3“ пристига в Бургас. Започва търсене на доказателства

Паралелно с дипломатическите усилия България предприема и конкретни действия за изясняване на атаките. Очаква се повреденият кораб „Челси 3“ да бъде буксиран до Бургас за ремонт и подробен оглед.

Това съобщи Радев пред журналисти в Брюксел. Специалистите ще изследват плавателния съд за останки от дронове, които биха могли да помогнат за установяването на произхода на нападението. „Надявам се днес да намерим останки от дронове“, заяви премиерът.

Той припомни, че българските военни вече са извършили проверки на други поразени кораби. „В едни много трудни условия спуснахме двама военнослужещи на единия от ударените кораби, за да установят следи от дронове, но не успяха да го направят“, обясни Радев.

При предишен оглед на опожарения кораб „Ейбъл“, който е превозвал жито, също не са открити останки, позволяващи да бъде установен произходът на атаката. Предвижда се подводен дрон да обследва и потъналия „Алфа Ватан“.

Радев ще поиска доказателства и от германския канцлер

Премиерът коментира и въпроса кой може да стои зад атаките срещу цивилните кораби.

Според него съществуват основания за предположението, че ударите идват от Русия, тъй като Украйна няма логична причина да напада собствени кораби и екипажи. България обаче все още не разполага с категорични доказателства, които да позволят официално установяване на отговорността.

Радев уточни, че е представил тази позиция и пред руския посланик Елеонора Митрофанова при срещата им в София.

Премиерът посочи, че именно тази логика е била сред причините да извика руския дипломат. По време на срещата Митрофанова е допуснала възможността нападенията да представляват провокация от трета страна.

Радев обяви още, че ще поиска от германския канцлер Фридрих Мерц да предостави информация, ако Германия разполага с доказателства за извършителите.

Позицията на българския министър-председател е, че обвинения към която и да било държава трябва да се отправят въз основа на установени факти.

Йотова също работи за обща европейска позиция

Дипломатическата инициатива на премиера продължава усилията, предприети и от президента Илияна Йотова.

Още на 14 октомври държавният глава обяви след разговор с румънския президент Никушор Дан, че двете страни ще настояват Черно море да бъде разгледано като извънредна точка на европейската среща на върха.

Йотова посочи, че България и Румъния подготвят съгласуван документ, който ще представи фактите за нападенията, рисковете пред корабоплаването и необходимостта от европейско съдействие за наблюдение и разследване.

Президентът се обяви и за среща по сигурността на Черно море с участието на всички черноморски държави, включително Русия и Украйна.

По думите й Франция също е поискала прекратяване на военните действия и използването на дронове в района, а разговори се водят и с Турция.

Нови атаки засилват тревогата край българските брегове

Предложението за мораториум идва след поредица от тежки инциденти. На 6 октомври два кораба бяха атакувани в българската изключителна икономическа зона. Единият потъна, а другият беше сериозно повреден от пожар.

На 13 октомври последваха нови нападения срещу „Челси 3“ и „Дигнити“ в прилежащата зона на България, на около 17 морски мили от Варна и 15 морски мили от Крапец. И при този инцидент един от плавателните съдове потъна.

Междувременно бяха съобщени и нови инциденти с търговски кораби край румънския бряг. Разследванията трябва да установят точните обстоятелства и причините за тях.

На фона на засилващите се рискове Радев подчерта, че България вече участва в съвместната противоминна група в Черно море и в европейски инициативи за укрепване на въздушната отбрана.

Премиерът заяви също, че страната ни подкрепя дипломатическите коалиции, които могат да допринесат за бързо прекратяване на конфликта.