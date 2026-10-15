Пленумът на Висшия съдебен съвет избра заместник главния прокурор Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Решението беше прието със 17 гласа „за“ и 2 „против“. Тя ще встъпи в длъжност на 23 октомври и ще заема поста за срок от шест месеца, като ще смени настоящия временно изпълняващ длъжността Ваня Стефанова.

Магдалена Атанасова Лазарова е магистрат с близо 30-годишен юридически стаж. Завършила е специалност „Право“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ през 1996 г. Има и магистърска степен от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по „Международни отношения“ – „Право на ЕС“, според публикуваната ѝ биография на сайта на ВСС.

Професионалната ѝ кариера започва през ноември 1996 г. като съдебен кандидат в Окръжния съд в Благоевград. През 1998 г. за кратко работи като старши юрисконсулт в ТУДА, след което постъпва в Районната прокуратура в Благоевград като младши прокурор.

От май 2000 г. до юни 2003 г. е прокурор в Районната прокуратура, а след това продължава професионалния си път в Окръжната прокуратура в Благоевград. В периода от март 2007 г. до януари 2011 г. е командирована в Апелативната прокуратура в София.

На 3 януари 2011 г. става заместник апелативен прокурор в София, като заема длъжността до октомври 2012 г.

През октомври 2012 г. Лазарова е избрана за член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Мандатът ѝ продължава до 3 октомври 2017 г. В рамките на работата си във ВСС тя е председател на комисия „Публична комуникация“ и участва в комисиите по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, „Международна дейност“ и „Съдебна администрация“.

След края на мандата си във ВСС преминава в съдийската професия. От октомври 2017 г. до юли 2022 г. е съдия в Апелативния специализиран наказателен съд. След закриването му продължава работа като съдия в Апелативния съд в София, където остава до април 2025 г.

На 30 април 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС единодушно я назначава за заместник на главния прокурор при Върховната касационна прокуратура. Тя официално встъпва в длъжност на 12 май 2025 г. в присъствието на тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов и заместник главния прокурор Ваня Стефанова.

Към момента на предложението за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова е единственият заместник главен прокурор. Номинацията ѝ идва във връзка с изтичането на шестмесечния срок, през който Ваня Стефанова изпълнява функциите на ръководител на държавното обвинение