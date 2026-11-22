Сезонът на елхите за предстоящите Коледни и новогодишни празници вече е открит по магазините в Бургас и тече с пълна сила. Естествените дръвчета в саксия вече са заредени в по-големите търговски вериги, като се предлагат предимно сребрист смърч и нормадска ела. Цените им варират в зависимост от височината, като средно са около 50 евро.

Изстувените елхи бяха заредени по-рано, като разнообразието е голямо, не само във височините. Предлагат се зелени, бели, с имитация на сняг и т.н. Високите модели са с цена около 140-150 евро.