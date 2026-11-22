37-годишният инфекционист е петият изписан пациент от общо шестимата пострадали, приети в болницата след трагичния инцидент на 10 ноември. Подобрява се и състоянието на най-тежко пострадалия – 62-годишен румънски гражданин

13 дни след тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия" 37-годишният лекар инфекционист д-р Селехаттин Акча се прибира у дома. След три сложни операции и денонощни грижи на екипите на МБАЛ „Сърце и Мозък" – Бургас състоянието му позволява да продължи възстановяването си извън болницата.

Още при постъпването му са установени множество тежки счупвания на горните и долните крайници. Незабавно е извършен цялостен скенер на тялото, който, заедно с допълнителните изследвания, установява фрактури в областта на лакътната става, предмишницата и коляното. След бърза оценка от реаниматорите и стабилизиране на състоянието му е взето решение за спешно оперативно лечение.

Трите операции са изключително сложни заради високоенергийния характер на травмата, множеството многофрагментни счупвания и засягането на няколко крайника. Екипът на Клиниката по ортопедия и травматология извършва интервенциите поетапно, за да ограничи допълнителния травматичен стрес върху организма на пациента. По време на операциите са поставени специализирани ортопедични импланти, които осигуряват стабилност на костните фрагменти и създават предпоставки за по-ранно раздвижване и по-бързо функционално възстановяване.

Решаващи за успешното лечение са бързите и координирани действия на екипите от Спешното отделение, Реанимацията и Клиниката по ортопедия и травматология. Пред д-р Акча предстои продължителна рехабилитация, която вече може да се провежда извън болнична среда.

Преди изписването си лекарят изказа искрена благодарност към всички, които са били до него през тежките дни – от реаниматорите и ортопедите до медицинските сестри и санитарите. Особено признателен е и на медицинска сестра от Отделението по гастроентерология на „Сърце и Мозък" – Бургас, която пътувайки към болницата за работната си смяна, се оказва на мястото на тежката катастрофа. Тя е първият човек, който достига до д-р Акча и му оказва помощ, още преди пристигането на екипите на Спешна медицинска помощ.

„Радвам се, че д-р Акча се прибира у дома и че след всичко преживяно ще може да се възстанови и отново да лекува своите пациенти. Благодаря от сърце на екипите на „Сърце и Мозък" – Бургас, които се грижеха за него денонощно, със същата отдаденост, с която посрещат всеки пациент, потърсил помощ при нас. Искрено съм благодарна и на всички, които му вдъхваха кураж през тези трудни дни – на кмета на Бургас, на генералния консул на Република Турция и на колегите му от болницата, в която работи. Убедена съм, че тази комплексна високопрофесионална медицинска и човешка грижа допринесе за възстановяването му", коментира д-р Ембие Азис, генерален административен директор на Българския кардиологичен институт, част от който е МБАЛ „Сърце и Мозък" -Бургас.

Припомняме, че след катастрофата на 10 ноември в болницата са приети шестима пострадали. Четирима от тях вече са изписани, а д-р Акча е петият, който се прибира у дома.

Добри новини има и за шестия, най-тежко пострадал пациент - 62-годишен румънски гражданин, който постъпва с опасност за живота и прекарва дни наред в медикаментозна кома. Благодарение на усилията на медицинските екипи той вече е изведен от реанимацията и е преместен в Отделението по гръдна хирургия. Състоянието му се подобрява с всеки изминал ден.

Екипът на „Сърце и Мозък" – Бургас вярва, че съвсем скоро ще може да сподели още една добра новина, че всички шестима пострадали са изписани.