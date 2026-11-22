





Кметът на Бургас Димитър Николов представи уникална идея за съживяване на живота в Странджа и въвеждането на свободна икономическа зона там.

„Има шанс за Странджа! Моят план за възраждането на живота и икономиката там е в няколко стъпки и е напълно реализуем.

Свободна икономическа зона „Странджа“, с данъчни и митнически облекчения за бизнеса и инвеститорите!

Подобни модели се прилагат в различни погранични райони на Европа. Можем да ги въведем и в Странджа. Готов съм лично да се включа и да помогна тази идея да се реализира.

Свободна икономическа зона СТРАНДЖА!“, обяви кметът Николов.

Той оповести своето виждане за спасението на живота в района, като посочи, че в момента за никого от нашия регион и град Бургас не е тайна, че Странджа загива.

„Много често влизаме в странджанските села и с учудване виждаме как те се смаляват – като население, като демография, като сграден фонд. Виждаме все повече самосрутени сгради, паднали покриви. За мен един пограничен район като Странджа не е само съхранение, опазване на държавната граница. Това е мисъл за хората, общността, икономиката там.

И така както си вървим, следващите години само ще констатираме печална статистика с отрицателен знак. Ще констатираме изчезнали села, които постепенно природата ги е завзела. Ще констатираме лоша инфраструктура, защото когато няма хора, няма инфраструктура, няма данъци, няма приходи в местната хазна, особено пограничните общини – най-вече Малко Търново.

И е хубаво да си зададем въпроса какво може да се направи. А може да се направи много – от държавата, от местната власт, от Европейския съюз, стига да имаме желание. Няма да е лесно. Иска се много работа, искат се конкретни решения, иска се лобиране на местни политици, народни представители и така нататък.

Моето предложение е да спрем този процес на упадък – икономически, демографски – и да се обособи една погранична зона, наречена „Странджа“.

Зона с преференции – преференции в митническия режим, преференции в данъчния режим. Свободна икономическа зона Странджа, която може да включва община Малко Търново, може да включва съседните населени места от съседните общини, които също боледуват от този синдром на обезлюдяването и липсата на перспектива“, каза кметът Николов.

Той посочи примери в много различни други региони – погранични и труднодостъпни – в рамките на Европейския съюз. Такива има в Италия, в Германия, в Холандия, в Испания, дори и в Швейцария. Според Николов може да се ползва този опит.

​“И какво следва, ако се въведат тези преференции? Първо, ще започне постепенно да се връща животът. Ще се отворят перспективи за малки семейни бизнеси. Ще се даде възможност младите хора да имат бъдеще, препитание, да се грижат за възрастните си родители, да се населят отново тези изоставени села.

Оптимизъм ми дава фактът, че с COVID пандемията имаше доста хора, които напуснаха големите градове и столицата и се заселиха за дълго време в селата. По някакъв начин преоткриха свободата, красотата на малките населени места. И аз си мисля, че с една такава инициатива това ще отвори много инициативност.“, каза още Николов.