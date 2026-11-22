Карлос Насар демонстрира страхотна форма, като изравни собствения си световен рекорд вчера в движението изхвърляне по време на кръг от германската Бундеслига.

В Мутерщадт олимпийският и четирикратен световен първенец стартира уверено с успешни опити на 175 кг и 180 кг. В третия си опит в категория до 95 кг той преодоля 185 килограма – постижението, с което преди 17 дни завоюва световното злато в Китай.

Силното му представяне идва само седмица след като на мемориалния турнир „Милен Добрев“ в Пловдив Насар показа отлична кондиция и вдигна 190 кг в същото движение.

В началото на декември българинът ще запише още едно участие в Бундеслигата, след което започва битката за квоти с първия квалификационен турнир за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.