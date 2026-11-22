Шофьор загина при ужасяваща катастрофа на пътя край Поморие в събота вечерта. Около 21.42 ч. в Районно управление - Поморие е получено съобщение за пътен инцидент по пътя Варна – Бургас - в отсечката в района на хотел «Уейв Резорт» с посока на движение от Ахелой към Поморие. Забелязан е катастрофирал в дясната мантинела автомобил и лежащо безжизнено човешко тяло на пътното платно. Незабавно отзовалите се на сигнала полицейски служители установили самокатастрофирал лек автомобил «Деу Лацети», с бургаска регистрация, собственост и управляван от 38-годишен бургазлия, чието тяло е открито прегазено пред автомобила в лявата скоростна лента.

Мястото на инцидента е запазено от полицейските служители, чрез пренасочване на пътния трафик през обходен маршрут през Каблешково. Стартирал е оглед в тъмната част на денонощието, както и действия по установяване на моторните-превозни средства, преминали през отсечката. По първоначални данни се касае за самостоятелен пътен инцидент с автомобил, чийто водач е блъснат впоследствие, докато оглеждал материалните щети.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора и ръководството на Окръжна прокуратура – Бургас. Пътната отсечка остава затворена до приключване на процесуално-следствените действия.