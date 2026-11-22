Летище Брюксел съобщи, че очаква по-голямата част от полетите в понеделник да бъдат отменени, тъй като част от служителите по управление на въздушното движение възнамеряват да се включат в национална демонстрация в Белгия, предаде Ройтерс.

„За съжаление летище Брюксел очаква значителни смущения в работата си през този ден“, се посочва в съобщение, публикувано на интернет страницата на летището.

Очаква се стачните действия и протестите да окажат сериозно влияние върху въздушния трафик и обслужването на пътниците, предаде БТА.