"Беше самоотбрана. Аз се предпазвах от удара. Не съм искал"- Това заяви пред Окръжният съд в Бургас 56-годишният Микола Шевченко, обвинен за убийството на 51-годишния украинец Олег Федорчук. Престъплението е извършено в нощта на 8 срещу 9 август в комплекс „Сън Хаус“ край Кошарица.



Днес Микола бе доведен под конвой в съда и ракри пред магистратите своята версия за събитията от фаталната нощ. "Олег ми каза: "Ти си никой, теб не те уважават! Аз съм съветско образование, а ти си приел нацизма! Ще те убия, бляд!".



Нападателят пристигнал в Слънчев бряг, за да изпрати майка си с автобус до Украйна и решил да изкара няколко дни на морето. Познавал жертвата Олег и свидетеля Игор Старников, който го поканил да изпият няколко питиета.

Шевченко е пристигнал в жилището на Олег малко след 14:00 часа на 9 август. Тримата започнали да пият уиски. Първата бутилка била изпита за около час. След 16:00 часа Шевченко си тръгнал, а около 20:30 часа се върнал с втора бутилка.

Запоят продължил до един часа след полунощ, когато между Федорчук и Шевченко избухнал скандал. Старников успял да ги успокои, но щом отишъл до толетната.

Когато се върнал, видял Шевченко да отваря вратата, да се качва в автомобила си и да потегля. Федорчук останал на масата в кръв.

„Видях го как се свлече от стола. Когато отидох до него, видях рана на гърлото“, разказва свидетелят. Той притиснал раната с кърпа и се обадил на съсед, за да бъде извикана Спешна помощ.

По думите му Федорчук все още бил жив и хриптял около десет минути. Старников твърди, че на масата не е имало остри предмети или прибори, а единствената храна са били плодове. Не успял да види дали Шевченко е носел нещо в ръцете си, когато е тръгнал към автомобила.

Прокуратурата поиска Шевченко да остане в ареста. Според държавното обвинение събраните до момента доказателства сочат, че той умишлено е причинил смъртта на Федорчук по особено мъчителен начин.

При огледа е установена прорезна рана на шията с дължина около 13 см и широчина около 5,5 см, като са били засегнати вена и артерия. След случилото се Шевченко напуснал мястото и бил открит около четири часа по-късно в Кошарица.

Защитата оспори версията на прокуратурата и заяви, че не може да се изключат провокация, афект или неизбежна отбрана. Адвокатът посочи, че Шевченко живее и работи в България, женен е за българска гражданка и е с чисто съдебно минало.

Според обвиняемия ножът е бил изваден от Федорчук, а той самият не го е докосвал.

Шевченко твърди, че след като напуснал мястото, се опитал да разбере какво е състоянието на Федорчук и тогава научил, че той е починал. По думите му е търсил полицейски участък, за да се предаде, но бил задържан преди това.



В крайна сметка съдът в Бургас го остави под стража.