Административният съд в София-град отмени отказа на „Булгаргаз“ да предостави информация за реално доставените количества природен газ и извършените плащания по договора с турската държавна компания „Боташ“ за периода 2023-2025 г. Решението е окончателно.

Делото беше заведено след заявление по Закона за достъп до обществена информация на Василена Доткова, която е редактор в платформата за проверка на факти. Тя поиска да разбере колко мегаватчаса природен газ са реално получени по договора с „Боташ“ през 2023, 2024 и 2025 г. и какви суми са изплатени за всяка от тези години. „Булгаргаз“ отказа достъп с аргументи, че информацията е свързана с текущи преговори за предоговаряне на споразумението и представлява търговска тайна.





Съдът обаче приема, че информацията засяга обществения живот и дава възможност на гражданите да преценят как държавно дружество разходва публични средства и какви количества природен газ са получени срещу тях. „Булгаргаз“ е задължен субект по ЗДОИ, тъй като е собственост на Българския енергиен холдинг, който от своя страна е изцяло държавна собственост.

Ключов извод на съда е, че при разходването на публични средства винаги е налице надделяващ обществен интерес, а „Булгаргаз“ не е успял да обори тази презумпция. Според решението разкриването на данните ще повиши прозрачността за това дали публичните средства са разходвани целесъобразно, икономично и ефективно и ще позволи на гражданите да преценят ползите или вредите от договора с „Боташ“.

Съдът подчертава и че искането на Factcheck не се отнася до целия договор или до бъдещи условия по него, а единствено до „вече реално осъществените доставки през 2023–2025 г. и платените за тях суми”. Дори тези данни да попадат в обхвата на споразумението за конфиденциалност между двете компании, самото споразумение допуска разкриването им, когато това се изисква от действащото законодателство.

Отделно от това съдът посочва, че за доставките от 2023 г. до юни 2024 г. вече е изтекъл двугодишният срок, след който ограничението за информация, свързана с преговори, не може да се прилага.

Според съда „не съществуват никакви законови основания“ за отказ да бъде предоставена поисканата информация. Той отменя отказа като незаконосъобразен и връща преписката на „Булгаргаз“ за ново произнасяне в 14-дневен срок, при което следва да бъде предоставена заявената информация. А също така задължава „Булгаргаз” да плати разноските по делото.

Делото бе водено от адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на Програма „Достъп до информация”. „Решението е от важно значение и потвърждава практиката на административните съдилища, че информацията за публични разходи е винаги от надделяващ обществен интерес”, посочи адвокат Кашъмов.

„Същевременно съдът не приема приложеното от държавната компания изключително широко разбиране на ограничението в закона, свързано със защита на т.нар. „преговори”. Какви пари вече са платени по договора е право на всеки гражданин, особено журналист, да знае. Съдът отбелязва, че дори да беше приложимо това ограничение, а то не е, е изтекъл и 2-годишният срок на приложимостта му с оглед давността на сделката. Няма по-голяма сила за контрол над властта и действията ѝ с публични средства от правото на гражданина да бъде информиран и да изисква отчетност и прозрачност. Този принцип бе препотвърден от независимия съд”, добави юристът.