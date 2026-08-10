Взривове избухнаха във военния завод на „ЕМКО” в село Белица, Община Трявна. Няма данни за жертви или пострадали. Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО". Пожарът се разраства към село Радоеви. Беше задействана и Националната система BG-ALERT.

"Категорично към момента няма данни за външна намеса", каза пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев за избухналия пожар в склад с боеприпаси. В близост е имало превозно средство на фирмата, собственик на завода.

"Не е нужно да има човешка грешка при липса на външна намеса" подчерта той и добави, че е вдигнат дрон, за да се наблюдава пожарът.

Демерджиев поясни, че целият склад, който се е запалил, е изгорял. Няма засегнати други сгради. Пожарът е под контрол. Направено е необходимото да се ограничи опасният периметър, всички работници са изведени от рисковата зона невредими.

Последната проверка на завода е била преди по-малко от месец отчете вътрешният министър.

Няма установени завишения на нормите за замърсяване на въздуха. Огнеборци работят в покрайнините на село Радоево, няма опасност за населението, заяви директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов.

Славчо Димиев, директор на обособено производство на "ЕМКО" в Трявна заяви, че в изгорялата постройка се съхранявали барутни заряди и други боеприпаси. Служители, извършили разтоварване, са видели дим в склада и заради това е започнала евакуация.

Силен взрив от военния завод в село БелицаИзточник: NOVA/ Светослав Симеонов/Facebook група

Окръжна прокуратура-Габрово ръководи разследване по досъдебно производство, образувано във връзка с възникнал на 10.08.2026 г. пожар в склад за боеприпаси в завод край с. Белица, Община Трявна.

Досъдебното производство е образувано за палеж. Започнато е с разпити на свидетели-очевидци. Районът на пожара е отцепен и след пълното му обезопасяване разследващите ще извършат оглед. Предстои изискване на документацията, свързана със склада и съхраняваните в него материали. Причината за пожара и размера на причинените вреди ще бъдат уточнени чрез назначаване на необходимите експертизи, посочват от прокуратурата.

На този етап няма данни за пострадали лица. Унищожена е само сграда и имущество.

На място на инцидента се намира окръжният прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово Тихомир Петков. От там се координира работата на разследващите и се съгласуват действия със сформирания оперативен щаб.

Действията по разследването се извършват под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово.

Компанията, собственик на завода излезе с позиция за пожара, в която категорично изключва човешка грешка:

"На 10 Август 2026г. около 10:30 часа, в складова база на компанията "ЕМКО" ООД, в района на град Трявна, възникна инцидент. Няма пострадали, няма засегнат горски фонд, няма замърсяване на околната среда, както и чужда собственост. Причините за инцидента се изясняват, съвместно с компетентните власти. Изключва се човешка грешка. Използваме случая, да напомним, за подобни инцидентни, в складови обекти на компанията през 2011 г., 2022 г., 2023 г. Подобни бяха инцидентите през изминалите петнайсет години и при други производители на отбранителна продукция, в това число "ВМЗ Сопот", през пролетта на 2015 година. Разследванията на тези инциденти и до днес, са в задънена улица, въпреки всички наши призиви за резултат", подчертават от "ЕМКО".

„Взривът е станал в едно от халетата. Прави се всичко възможно да се локализира пожарът, за да не се стигне до пренасянето му в други сгради”, заяви Демерджиев. И потвърди, че при инцидента няма ранени.

„Информирам всички жители на община Трявна, че вследствие на запален камион има взривове в част от складовете на завода за боеприпаси в село Белица. Ще бъде задействана Националната система BG-ALERT за опасност. Поради обгазяване и замърсяване на въздуха, призоваваме хората да затворят прозорците на жилищата си, да използват предпазни маски и да не излизат на открито. Към мястото пътуват и екипи на РИОСВ - гр. Велико Търново за измерване качеството на въздуха”, написа във Фейсбук кметът на Трявна Денчо Минев.

„Не се знае каква е причината за инцидента. Неофициално става дума за запалил се камион, от който е тръгнала аварията. В момента тече евакуация на персонала от завода”, заяви пред NOVA областният управител Кристина Сидорова.

Към мястото на произшествието пътуват още директорът на ОДМВР, началникът на противопожарната служба и допълнителни екипи на органите на реда, които да поемат координацията по обезопасяването на района.

Съоръжението е собственост на оръжейната компания „ЕМКО“ и бизнесмена Емилиян Гебрев.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов каза пред NOVA, че е разговарял за ситуацията с министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

„Към момента няма опасност за махалите в района на великотърновското село Вонеща вода. Уверението е, че държавата е взела необходимите мерки и е създала организация”, обясни Панов.

Към района на инцидента са изпратени екипи на пожарната и от област Велико Търново, както и екипи на РИОСВ - Велико Търново, за измерване на качеството на въздуха.

Панов добави, че е в постоянна комуникация с директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Красимир Кръстев и кмета на Трявна Денчо Минев. „При необходимост сме в готовност да помогнем и с тежка техника за изграждане на просеки”, каза още Панов.

Военният министър Димитър Стоянов каза, че има предварителна информация, че пожарът е избухнал от превозно средство. „Готови сме да изпратим специалисти, които могат да работят с взривни вещества, както и хеликоптер да гаси пожара, ако той излезе извън завода. Към момента няма заявка за това към нас”, каза Стоянов.

Около 300 души са евакуирани след взривовете в района на военния завод край Трявна. Няма данни за пострадали и жертви. Районът е отцепен, а се очаква да бъдат измерени нивата на замърсяване на въздуха. Взривът е избухнал минути преди 11.00 часа и е бил усетен на повече от 15 километра навътре в Тревненския балкан. Хора от района разказват, че взривната вълна е била толкова силна, че е разтресла прозорците и мебелите в домовете им, предава БНТ.

От свои източници БНР научи, че при взрива във военния завод става дума за инцидент, а не за саботаж. Камион-цистерна, превозващ гориво, е зареждал резервоари, при което е възникнало възпламеняване и са се взривили боеприпасите в един от складовете, обясниха нашите източници.

Въпросният завод за боеприпаси е на частната компания ЕМКО, чийто собственик е оръжейният търговец Емилиян Гебрев. За разлика от днешния инцидент, в заводи и складове на ЕМКО през последните 10 години имаше няколко случая на експлозии, които породиха съмнение за диверсия. Самият Гебрев твръдеше, че е правен опит да бъде отровен.