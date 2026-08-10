Мощно земетресение разтърси Колумия, като затрупа хора в цялата страна под рухнали сгради.

Геоложката служба на Колумбия съобщи, че трусът, настъпил в 07:30 ч. местно време, е бил с магнитуд 7,4 и дълбочина около 96 км.

Епицентърът е локализиран в Сан Хосе дел Палмар - селище на около 400 км западно от столицата Богота. От службата отбелязаха, че това е най-силното земетресение в страната за последното десетилетие.

Потресаващи кадри от различни части на страната показват как фасадите на сгради се рушат, а хората се свиват на земята по улиците, неспособни да стоят прави, докато земята под тях се люлее силно.

Трусът е усетен чак в Еквадор, Панама (на север) и Венецуела - страна, която само преди няколко месеца пострада от два опустошителни труса - и наложи евакуация на сгради в Богота.

Има и загинали

Най-малко 20 души в град Перейра загинаха вследствие на земетресението, а в Манисалес, западно от Богота, живота си загубиха най-малко двама души.

В Кали - град с население от 2,3 милиона души в западната част на Колумбия – след труса рухнаха най-малко 20 сгради.

Болниците в Кали бяха принудени да евакуират пациентите си; навън се виждаха редици от възрастни хора, настанени на болнични легла.

В департамента Чоко жители бягаха, спасявайки живота си, докато цели сгради се срутваха около тях.

Докато двама мъже се опитваха да вдигнат паднала жена, се чуваше викът на мъж: "О, Боже мой!“

Кризисен център

Президентът Абелардо де ла Есприела обяви създаването на кризисен център в района на епицентъра за оказване на помощ на пострадалите, като добави: "Не сте сами. Имате президент, който е дълбоко загрижен за народа си и ще направи всичко необходимо, за да ви защити, подкрепи и да продължим заедно напред към възстановяването на засегнатите региони".

Губернаторът на департамента Чоко, Нубия Каролина Кордоба-Кури, написа в социалната мрежа X: "Току-що преживяхме силно земетресение в департамента Чоко. Опасяваме се от вторични трусове.

Въпреки че епицентърът беше близо до Сан Хосе дел Палмар, има пострадали хора и значителни щети по сгради в административния център Кибдо. Вече извършваме оценка на щетите и скоро ще публикуваме първия официален доклад".

Губернаторът на съседната провинция Рисаралда, Хуан Диего Патиньо, заяви пред местното радио Blu Radio, че има сериозни щети по някои сгради в Перейра – административния център на провинцията.

"Случилото се е изключително тежко. Кадрите са наистина шокиращи - виждат се ранени хора и срутени фасади на сгради“, каза той.

Националното звено за управление на риска от бедствия на Колумбия съобщи, че поддържа връзка с местните власти за установяване на евентуалните щети.

Кметът на Богота, Карлос Галан, написа в X, че в столицата няма сериозни щети.

Срутени сгради

В град Кали се виждаше голяма тълпа хора, събрала се около отломките на срутена сграда.

Хората трескаво се опитваха да разчистят развалините, за да достигнат до затрупаните отдолу.

Източници на Ройтерс във венецуелския граничен щат Тачира и в град Баркисимето (в централно-западната част на страната) съобщиха, че трусът е бил усетен и там.

На кадри се вижда как един от шпиловете на катедралата в Манисалес се срутва по време на земетресението, като остава силно наклонен върху покрива на сградата.

Спрени полети

След труса UAEAC, авиационният орган на страната, съобщи, че полетите от шест летища са били спрени.

От UAEAC информираха, че са регистрирани щети по летищата в Перейра, Манисалес, Кибдо, Армения, Картаго и Буенавентура.

"Няма електричество нито мобилен обхват. Беше силно, наистина силно. Вкъщи падаха предмети“, сподели пред AFP Марта Естрада, 66-годишна жителка на региона Ехе Кафетеро.

След земетресението израелският външен министър Гидеон Саар написа в социалната мрежа X: "С тревога следим новините за земетресението, разтърсило Колумбия. Предложих на моя колега, външния министър на Колумбия Омар Була, всякаква помощ, която Израел може да предостави.

Израел е готов да помогне на Колумбия с всичко необходимо. Мислите и молитвите ми са с колумбийския народ в тези трудни моменти", добави Саар.

През юни Венецуела беше засегната от опустошителни двойни земетресения, отнели живота на над 6000 души, предимно по крайбрежието близо до столицата Каракас.