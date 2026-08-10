На 12 август отбелязваме Международния ден на младежта. По този повод Международен младежки център-Бургас организира разнообразни активности, игри и предизвикателства, които ще съберат младите хора в града и ще им дадат възможност да се забавляват, да научат нови неща и да развият своите умения.

Програмата започва в 16:30 часа в района на знамената пред Експозиционен център „Флора“ – Бургас. Участниците ще могат да се включат в интерактивни станции, посветени на емоционалната интелигентност, саморазвитието и подкрепата между младите хора.

Сред акцентите е и интерактивната симулация 100,000$ Challenge. В нея желаещите ще влязат в ролята на инвеститори и ще управляват свой виртуален инвестиционен портфейл. За любителите на социалните мрежи е предвидено TikTok предизвикателство, което ще даде възможност на младите хора да покажат своята креативност.

В програмата е включено и младежко бинго, чрез което участниците ще могат по забавен и интерактивен начин да научат повече за дейностите на Младежкия международен център – Бургас.

Спортната част от празничната програма ще се проведе от 18:30 часа на Северния плаж в Бургас. Организаторите са подготвили разнообразни предизвикателства на пясъка, които ще съчетаят движението, състезателния дух и доброто настроение.

В 20:00 часа в сградата на Младежкия международен център – Бургас ще започне куиз играта „Последният оцелял“. Записалите се ще се състезават за територии и ще предизвикват останалите играчи в динамична битка за победата. Инициативите са насочени към активното участие на младите хора и насърчаването на тяхната креативност, социални умения и ангажираност.