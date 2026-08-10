Мъж на 83 години е настанен за лечение в болнично заведение в Сливен с опасност за живота след нападение в село Градец, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Сливен.

Сигналът за скандала е получен в Районното управление в Котел на 8 август в 23:40 часа. По време на конфликта на възрастния мъж е нанесен удар с твърд предмет. Пострадалият е откаран в болнично заведение в Сливен и е

Полицейските служители са задържали двама мъже – на 41 и 18 години. По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на обстоятелствата продължава.

От полицията уточниха, че двамата нападатели са имали конфликт с роднина на пострадалия. По-младият от двамата е нанесъл удара с твърд предмет на възрастния човек.