През нощта времето ще бъде предимно ясно и тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи.

Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София – около 26°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Ще духа морски бриз.

Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 5 ч. и 55 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 12 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 16 мин. и изгрява 21 минути след полунощ на 7 юли. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

През следващите три дни ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, повече в часовете около и след обяд, във вторник – над Източна и Южна България, в сряда – главно над планинските и източните райони. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

Максималните температури във вторник и сряда ще бъдат между 27° и 32°, в четвъртък слабо ще се понижат.

В петък и през почивните дни в цялата страна времето ще бъде предимно слънчево. След обяд в петък и събота главно над планините ще има временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка.

В неделя и в североизточните райони ще има купеста облачност; на места там е възможно да превали краткотрайно. Вятърът малко ще отслабне и ще се завърти от северозапад-север, в Източна България впоследствие от север-североизток.

Температурите отново ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30° и 35°.