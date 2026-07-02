В четвъртък още преди обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури. Условията за градушки остават. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, а в Източна България ще духа до умерен вятър от изток-югоизток.

Дневните температури още ще се понижат и максималните в повечето места ще бъдат между 28° и 33°, за София - около 28°.

В четвъртък в цялата страна е обявен жълт код за за гръмотевични бури, интензивни валежи и градушки.

Над планините около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.