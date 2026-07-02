31,01 евро става най-ниската помощ за хора с ТЕЛК по закона за хората с увреждания от 2027 г. Най-високата пък ще е 252,51 евро. Тези помощи се определят от линията на бедност, а правителството предлага тя да бъде 443 евро за следващата година. Изненади с размера не се очакват, тъй като той се изчислява по специална методика. Предложението е публикувано за обществено обсъждане.

Увеличението спрямо тазгодишното ниво на линията на бедност (390,63 евро) е с 13,4%, или с 52,37 евро. От линията на бедност се изчислява финансовата подкрепа за хора с увреждания, социалните помощи по Закона за социалното подпомагане и някои помощи по закона за закрила на детето. Под нея към момента са 1,369 млн. души, или 21,2% от населението на страната, пише в обосновката на решението.

За 2027 г. се предвижда да бъде осигурена финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания на над 800 000 средномесечен брой лица с трайни увреждания над 18-годишна възраст. По Закона за социално подпомагане се очаква да бъдат подпомогнати при равни други условия 82 000 лица и семейства, пише в мотивите.

Финансовата подкрепа за хората с увреждания се променя по следния начин, според изчисления на "Сега":

• от 50 до 70,99% степен на увреждане – 31,01 евро;

• от 71 до 90% степен на увреждане – 66,45 евро;

• над 90% степен на увреждане – 110,75 евро;

• над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – 132,90 евро;

• над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, пенсия за военна инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност или наследствена пенсия – 252,51 евро.

За социално слабите по Закона за социално подпомагане диференцираният доход, а оттам и максималната възможна помощ ще бъдат следните:

1. за лице, живеещо само – 219,29 евро;

2. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – 132,90 евро;

3. за всяко дете до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 132,90 евро;

4. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – 159,48 евро;

5. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 159,48 евро.

С целеви помощи за отопление се очаква през сезон 2026/2027 г. да бъдат подпомогнати 420 000 лица и семейства при равни други условия.