Окръжна прокуратура – Бургас призова общинските съветници в Царево да преосмислят решението си, с което бе дадена зелена светлина за отдаването на терени в местността „Бутамята“ край живописното село Синеморец на частна фирма и даде 3- дневен срок на местните парламентаристи да го отменят като незаконосъобразно. Причината- магистратите са установили съществени нарушения на закона при процедурата по отдаване на общинските терени. Това обяви днес Христо Колев от Окръжната прокуратура и уточни, че ще се настоява местните парламентаристи да възобновят административното производство. То, по думите му в момента, противоречи както на Закона за общинската собственост, така и на действащата общинска наредба. Терените са частна общинска собственост и не могат да бъдат отдавани под наем.

Предложението на прокуратурата обаче според сега действащите разпоредби няма задължителен характер, стана ясно от изявлението на Колев. След промените в Конституцията, поясни той, правомощията на прокуратурата по отношение на административните актове са ограничени, като в случая тя може да атакува пред съда крайните административни актове. Той посочи, че предложението до Общинския съвет цели спорът да бъде разрешен по-бързо от самия административен орган, без да се изчаква съдебно производство.

Има и друг проблем- имотите попадат в границите на Природен парк „Странджа“ и в защитена зона, а пък предназначението им е свързано с разполагане на каравани и палатки и отдаването им за ползване от граждани.

Магистратите подчертават, че в случая преди предприемането на такава дейност задължително следва да има становище или решение от компетентния орган - Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас, което да прецени съвместимостта на дейността с изискванията на екологичното законодателство. А такова решение, нито е било поискано, нито е било взето.

От фирмата - наемател твърдят, че са подали всички необходими документи в в срок и че няма строителство, а се създава единствено зона за кемпери.

А в отговор на въпрос, дали се проверява начина, по който е проведен търгът за терените и има ли семейни връзки между фирмите, участвали в него, от прокуратурата уточниха, че инспекцията в момента съсредоточена върху законосъобразността на административните актове.

„Самият търг е проведен вследствие на незаконосъобразно взето решение, така че изначално взетото решение, след като е незаконосъобразно, няма смисъл да се изследват последващите действия. Към момента не сме ги изследвали“, заяви Христо Колев.

По случая е образувана и втора проверка, която продължава, каза Колев, но не влезе в детайли, дали тя ще изследва евентуална свързаност между участниците в търга.

Междувременно, дейностите по проекта са временно преустановени, след като Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас състави акт за административно нарушение на дружеството, спечелило търга за стопанисване на плажната ивица.

Директорът на РИОСВ - Бургас Павел Маринов съобщи, че предстои издаването на официално предписание за възстановяване на терена в първоначалния му вид, което включва демонтаж на всички изградени кабелни трасета и премахване на поставените колчета. На изпълнителя е предоставен двуседмичен срок за изпълнение на разпоредените мерки. При неизпълнение инспекцията ще пристъпи към налагане на допълнителни санкции и принудителни административни действия за окончателно прекратяване на инвестиционното намерение.