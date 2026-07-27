Андрей Гюров е напуснал преподавателския си пост в Американския университет в България, съобщи „19 минути“. Според изданието това е последна стъпка преди той да обяви кандидатурата си за президентските избори в края на октомври.

Гюров е предприел същия ход и преди да бъде назначен за служебен министър-председател от президента Илияна Йотова. Преди да оглави служебния кабинет, той беше подуправител на БНБ, а политическата му кариера започва през 2021 г. с „Продължаваме промяната“.

С назначаването му за премиер на практика Йотова подготви почвата за свой опонент на вота след три месеца. По-рано днес политолози определиха колебанието му да обяви кандидатурата си като „несериозно“.

Очаква се сред другите кандидати за държавен глава да бъдат Радостин Василев, Ивелин Михайлов, Корнелия Нинова и Даниел Вълчев.