Рашко - първото куче робот в България ще бъде сред звездите на седмото издание на Teen Boom Fest ще бъде. То ще се появи заедно с десетки инфлуенсъри, музиканти и актьори на сцената на Морска гара – Бургас.

Най-мащабният, забавен и вдъхновяващ младежки фестивал у нас се завръща на 22 и 23 август, превръщайки Бургас в сърцето на младежкото лято. Два дни, изпълнени с музика, силни емоции и кауза, ще съберат хиляди млади хора под мотото „НЕ СИ NEXT" – послание срещу употребата на наркотици, с особен акцент върху смъртоносната опасност от фентанила.

Teen Boom Fest отново се превръща в мястото, където дигиталният свят среща реалността – пространство за забавление, но и за разговор по теми, които вълнуват младите хора днес.

Сред първите обявени участници са Мегсън, Сандефф, Ей Бо, Кибритя, Алексчето, Джули Андонова, Стефан Попов – Чефо, Пресинка, Зико, Димитър Пурнаров и вече споменатият Рашко.

Тази година актьорското присъствие на фестивала ще бъде по-силно от всякога. Сред специалните гости са Филип Буков и звездите от хитовия филм „Един грам живот", които ще се срещнат с публиката на Teen Boom Fest за пръв път. Организаторите обещават още имена, специални гости и изненади в следващите дни.

Програмата включва концерти, фен срещи, социални зони, игри, предизвикателства, снимки и автографи. Но според организаторите най-голямото богатство на фестивала остават самите млади хора, които идват да се вдъхновят, да създадат нови приятелства и да изживеят незабравими дни от лятото си.

Събитието се провежда с подкрепата на Община Бургас, а входът е свободен.