Факултетът по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски" разширява обучението във Филиал Бургас с три нови магистърски програми. От учебната 2026/2027 година кандидатите ще могат да избират между „Неформално образование и спортни иновации", „Социална работа с бежанци и мигранти" и „Социална работа с деца и семейства".

Новите специалности са насочени към подготовката на кадри в сфери с висока обществена значимост – развитие на образователни и спортни инициативи, подкрепа на хора в процес на миграция, както и работа с деца и семейства в уязвимо положение.

Програмата „Неформално образование и спортни иновации" съчетава знания за учене извън традиционната класна стая с практически умения за създаване и управление на съвременни спортни дейности. „Социална работа с бежанци и мигранти" подготвя специалисти за работа в институции, социални услуги, неправителствени и международни организации, ангажирани с адаптацията и интеграцията на бежанци и мигранти. Третата нова програма, „Социална работа с деца и семейства", е предназначена за професионалисти, работещи или желаещи да се развиват в сферата на закрилата на детето, социалните услуги, образованието и семейното консултиране.

Освен новите три специалности, във Филиал Бургас вече втора година успешно се предлага и магистърската програма „Образователен мениджмънт", насочена към настоящи и бъдещи ръководители на училища, детски градини и други образователни институции.

Разширяването на портфолиото от специалности е поредна стъпка в дългосрочното партньорство между Факултета по педагогика и Филиал Бургас, като дава възможност на специалисти от Бургас и региона да се обучават на място, без да им се налага да пътуват до друг град.