Бургас ще бъде първият град в Сливенска епархия, който ще посрещне чудотворната мироточива Хавайска Иверска икона на Пресвета Богородица – рядко духовно събитие, което се очаква да събере множество вярващи от цялата страна.

С благословението на Сливенския митрополит Арсений, светинята ще пристигне на 13 август. В 17:30 часа тя ще бъде тържествено посрещната на площад „Св. св. Кирил и Методий" пред Катедралния храм. Оттам с литийно шествие иконата ще бъде пренесена в храм „Успение Богородично", където от 18:00 часа ще бъде отслужена Архиерейска вечерня с молебен канон към Пресвета Богородица.

На следващия ден, 14 август, от 09:00 часа Сливенският митрополит Арсений ще възглави Архиерейска света Литургия. След службата иконата ще остане на разположение за поклонение на вярващите до 15:00 часа, след което ще продължи пътя си към Варна.

Хавайската Иверска мироточива икона представлява печатна репродукция на известната Иверска-Монреалска икона. Тя започва да мироточи през 2007 г. в дома на бъдещия свещеник Нектарий Янгсън в Хонолулу, а година по-късно е официално призната за чудотворна от Руската задгранична църква, получавайки благословия да бъде носена за поклонение в православни храмове и манастири по света.

Тази година иконата посещава България по покана на българския патриarх Даниил, а нейният пазител – свещеник Нектарий Янгсън – ще я придружава по време на цялата поклонническа обиколка.

Организаторите очакват събитието да превърне Бургас в едно от значимите духовни средища в страната през месец август, като предоставя на вярващите възможност да отправят молитви и да потърсят духовна утеха пред образа на Пресвета Богородица.