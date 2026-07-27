Общинският съвет в Бургас утре ще гласува промени в две ключови здравни заведения в Бургас – Комплексния онкологичен център (КОЦ) и Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ), известна като Белодробната болница. За Центъра по психично здраве предложението е за преизбиране на досегашния управител д-р Надя Желязкова.

Имената на управителите са предложени след като беше проведен конкурс, който включваше класиране по документи и събеседване. Кандидатите представяха задълбочено своите виждания за целите, приоритетите, очакваните резултати и т.н. за бъдещето на здравните заведения.

Най-голямата промяна е за КОЦ-Бургас, като в конкурса участваха двама кандидати – уважаваният онкохирург с дългогодишен опит в КОЦ д-р Николай Киселков и урологът доц. д-р Николай Миринчев. При представянето си в двата етапа на конкурса д-р Киселков е получил средна оценка отличен 5,76, а д-р Миринчев – много добър 4,95.

Д-р Николай Киселков е с авторитет не само в средите на здравеопазването в Бургас, но и сред онкохирурзите в страната. В работата си прилага най-съвременните методи в хирургията. Той е уважаван от пациентите не само заради професионалния си и индивидуален подход към всеки, но и заради изключително топлото и човешко отношение.

Д-р Киселков е специалист в диагностиката и оперативното лечение на доброкачествени и злокачествени тумори на млечната жлеза, стомаха, дебелото и право черво и кожни образувания /злокачествени и доброкачествени тумори – липоми , атероми и др./

Завършил е медицина през 1997 г. в Медицински университет – Варна. През 2007 г. е придобил специалност „Обща хирургия“. От април 1999 г. работи в Отделението по онкологична хирургия в КОЦ – Бургас като хирург. Става управител на МЦ „Вяра и надежда“ след разкриването му през 2021 г. Един от най-опитните и уважавани хирурзи в Клиниката по онкологична хирургия към КОЦ-Бургас.

Досега управител на КОЦ-Бургас е проф. д-р Христо Бозов, който заема поста от 2018 година. Успоредно той развива и академична дейност, като до юни 2025 година беше ректор на държавния университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.

В Белодробната болница се очаква д-р Анелия Димитрова да замени дългогодишния, известен и уважаван от поколения бургазлии д-р Евелина Трошанова.

Решението на Общинския съвет ще бъде финала на процедурата по избор на новите управители, като техният мандат е 5 години.