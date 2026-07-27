България остава обект на въздействие от редица хибридни актьори. Подходите им са насочени към: влияние върху външнополитически позиции и процеса на вземане на решения; намаляване на кохезията в обществото и подмяна идентичността на групи от населението; манипулиране на обществени нагласи и възприятия; създаване и поддържане на зависимости в различни сфери и др.

Това се казва в доклада си за дейността ДАНС през 2025 г., чиято незасекретена част беше публикувана на сайта на Министерски съвет, преди да бъде приета от парламента.

По линия на противодействието на чуждите специални служби, през 2025 година е пресечена дейността на един българин и трима руснаци.

Двама руски граждани са със забрана да пребивават в България и ЕС заради действия срещу интересите и националната сигурност на страната.

Трети руски гражданин е бил експулсиран със забрана през следващите 5 години да се връща в страната ни, за съпричастност към руските специални служби.

Софийската градска прокуратура е образувала проверка за действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украйна.

В още над 25 случая агенцията е отказала придобиването на българско гражданство чужди граждани "поради обвързаност с дейност на чужди специални служби или дейност, застрашаваща националната сигурност". На някои от тях е наложена забрана да влизат в България и в ЕС са срок от 5 или 10 години, или за постоянно.

Шпионаж

Според Държавна агенция „Национална сигурност“, активността на чужди специални служби у нас се запазва на устойчиво високи нива.

Целите им са: придобиване на информация и създаване на позиции на влияние в централни и местни власти, религиозни, културни, научни и образователни институции, медии, неправителствени организации, предприятия от стратегически икономически сектори и др.

Интерес за чуждите специални служби представляват българските външнополитически позиции - ангажименти на страната ни, произтичащи от членството в НАТО и Европейския съюз, отношенията ни с конкретни страни, вътрешнополитическата динамика, процесите във военната, икономическата, социалната, образователната и културната сфера, развитията сред определени землячески общности на наша територия и при българските общности зад граница и др.

Хибридните заплахи

В годишната си оценка ДАНС предупреждава, че през 2025 г. България е останала обект на активни хибридни операции, насочени към влияние върху външната политика, процеса на вземане на решения, обществените нагласи и създаването на зависимости в различни обществени сфери. Според агенцията целите на Руската федерация остават - от разузнавателни операции и информационни кампании до кибератаки, икономически зависимости и други елементи на т.нар. хибридна война

Стратегическите обекти

ДАНС отчита, че през 2025 г. защитата на критичната инфраструктура е придобила още по-голямо значение заради войната в Украйна, хибридните заплахи и зачестилите кибератаки. Агенцията предупреждава за рискове за енергетиката, транспорта, комуникациите, водоснабдяването и здравеопазването, както и за уязвимости в част от стратегическите обекти, свързани с остаряло оборудване, недостиг на средства и недостатъчно развита киберзащита.

Киберзаплахите

Според доклада кибератаките срещу държавни институции, стратегически предприятия и обществени системи продължават да нарастват, като все по-често се използват технологии с изкуствен интелект. ДАНС акцентира върху необходимостта от по-висока устойчивост на държавните информационни системи и засилено международно сътрудничество в областта на киберсигурността.

Финансовата сигурност

В областта на финансовата сигурност ДАНС е работила по противодействие на изпирането на пари, заобикалянето на международните санкции, финансовите измами и схемите за незаконно финансиране. Особено внимание е отделено на опитите за подпомагане на санкционирани лица и компании и на защитата на финансовата система от външно влияние.

Терористичната заплаха

Въпреки че България не е била пряка цел на терористични атаки през 2025 г., ДАНС отчита, че международната обстановка продължава да генерира рискове. Продължил е мониторингът на лица и организации с потенциал за радикализация, както и обменът на информация със съюзническите служби.

Агенцията е наблюдавала както крайнодесни, така и крайнолеви прояви, включително разпространението на език на омразата и радикално съдържание в интернет. ДАНС предупреждава, че международните конфликти и дезинформационните кампании могат да засилят общественото напрежение и процесите на радикализация.