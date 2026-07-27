Говорителят на Министерството на външните работи на Иран отправи остри критики към страна ни след решението на правителството да позволи позиционирането на американски самолети-цестерни на авиобаза “Безмер”.

“Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази”, се казва в съобщението на Иран, публикувано на официалната им страница във Фейсбук.

Говорителят добавя, че Иран е наясно, че страната ни и преди е разрешавала използването на летището в София за разполагане и използване на американските самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран.

“Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. В продължение на десетилетия нашите отношения с България са се основавали на взаимно уважение”, се казва още в официалното съобщение.