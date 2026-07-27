Ценовата регулация на лекарствата поставя аптеките под сериозен натиск, а разходите за дейността им продължават да растат.

Председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов коментира в ефира на "България сутрин" необходимостта от промяна на надбавките, дигитализацията в сектора и проблемите с достъпа на пациентите до медикаменти.

Надбавките за аптеките са сред най-ниските в ЕС

"Това не е надценка. Когато говорим за лекарства, има надбавки, когато говорим за лекарствата по лекарско предписание. Когато производител регистрира лекарство, той регистрира и цена. Тя се сравнява с референтни държави в ЕС и не трябва да е по-висока от най-ниската в която и да е от тези държави. Върху нея има максимална надбавка за търговец на едро и такава за аптека. Има и лекарства, които са десетки хиляди левове, за които аптеката получава не повече от 12 евро", обясни той.

По думите му

ценовата регулация лишава аптеката от вдигане на цените, както другите търговци, но разходите се увеличават.

"Нищо не защитава аптеката с разходите. Имаме много магистър-фармацевти, но вече не желаят да работят в аптеките, защото няма как да им се плати. Осъзнаваме социалната роля на аптеката. Говорим за нормално повишаване, надбавките са най-ниските в ЕС. В България изискванията не са по-леки от тези в Западна Европа. Имаме едно от най-високите ДДС - 20%. В Германия надбавките стигат до 40%. При нас около 25% смятам, че е постижимо и нормално", допълни Маринов за Bulgaria ON AIR.

Според него дигитализацията помага и дава възможности на съкращаване на срока за изплащане от Националната здравноосигурителна каса към аптеките.

"Пазарът е направен така, че да е добре на верижните структури. В определени аптеки цените на някои лекарства са по-ниски, отколкото в други и това изкривява пазара. Има сериозни финансови интереси - някои хора са много големи", посочи Димитър Маринов.

"Правилата са създадени така, че някои станаха много големи в пазара на лекарства. Пациентът с много разправии намира определени лекарства, налични само в някои аптеки, които имат монопол върху разпределението на лекарства", изтъкна той.