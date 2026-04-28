Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков е завел дело срещу прокуратурата, като претендира за 150 000 евро за неимуществени вреди и 15 000 евро за имуществени.

Искът на Трайков по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ) е заради обвинението му по делото за приватизацията на държавния дял в електроразпределителната компания EVN.

Прокуратурата твърдеше, че през 2011 г. като министър на енергетиката, икономиката и туризма Трайков не положил достатъчно грижи за ръководенето и управлението на повереното му имущество, като случаят е особено тежък и последвалата щета е в особено големи размери - 31 639 704 лв. Това беше и сумата на гражданския иск срещу Трайков, който съдът разгледа и отхвърли в рамките на наказателното дело.

Оправдателната присъда влезе в сила на 3 юни 2021 г. и оттогава текат петте години, в които Трайков можеше да потърси обезщетение за незаконното си обвинение.

Заедно с обезщетението се присъжда и законна лихва, броено от момента на влизането на оправдателната присъда. Към днешна дата законната лихва върху 150 000 евро е 88 373 евро.

Трайков претендира и за 15 339 евро (равностойност на 30 000 лева) заради разходите, които е направил по време на делото, по-голяма част от които за адвокати.