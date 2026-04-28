Цените на паяка, скобите и зоните за платено паркиране остават непроменени в Бургас. Това потвърдиха току що общинските съветници.

15 евро ще плащат водачите на неправилно паркирани автомобили, ако превозните им средства са с поставена скоба.

Когато се наложи репатриране на неправилно паркиран автомобил, стойността на разхода зависи от зоната, в която е било превозното средство.

За I зона, обхващаща териториите на Централна градска част, к-с Лазур, к-с Възраждане, ж.к. Бр. Миладинови и ж.к. Зорница; сумата е 28.22 евро или 55.20 лева.

II зона обхващаща териториите на к-с Изгрев, к-с Славейков, кв. Акации и кв. Победа; Тук сумата е 31,90 евро или 62.40 лева.

III зона обхващаща териториите на к-с Меден Рудник и териториите извън т.1 и т.2 от настоящото решение. Репатрирането на автомобили от нея ще струва 36,81 евро или 72 лева на водача.