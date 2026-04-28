Асоциацията на месопреработвателите в България (АМБ) ще подкрепи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в борбата й срещу лошите практики в сектора.

Двете организации заедно ще полагат усилия да ограничат нелегалните кланици и цехове за преработка, както и да намалят нарушенията в регистрираните предприятия, които излагат на риск здравето на потребителите и рушат репутацията на целия бранш. Целта е да се повиши качеството на месото и месните продукти, които стигат до пазара, както и да се защитят коректните производители. За това се договориха днес ръководствата на БАБХ и на браншовата асоциация, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

На срещата изпълнителният директор на Агенцията д-р Ангел Мавровски подчерта значението както на официалния контрол, така и на самоконтрола на месопреработвателите за гарантиране на безопасността на храните. Той отбеляза ефективността на новия метод на работа в БАБХ - кръстосаните проверки, при които инспектори от една област работят в друга. Именно по този начин са установени сериозни нарушения. В същото време в страната функционират множество предприятия, които спазват изискванията и поддържат високи стандарти на работа, посочи д-р Мавровски.

Представителите на АМБ поеха ангажимент да засилят самоконтрола сред своите членове и да съдействат за утвърждаване на добрите практики в бранша. По данни на Асоциацията в страната са регистрирани приблизително 460 месопреработватели, а около 100 от тях членуват в организацията.

Двете страни са единодушни, че в сектора е необходима по-голяма прозрачност. Те призовават потребителите да се доверяват само на регистрирани производители и търговци. Закупуването на храни от нелегални обекти може да представлява сериозен риск за здравето, тъй като предлаганите продукти са с неясен произход и са произведени при условия извън ветеринарномедицинския контрол.