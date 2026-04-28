Цените на петрола се повишиха рязко на 28 април на фона на липсата на напредък по отварянето на стратегическия Ормузки проток, предаде АФП.

Американският референтен сорт West Texas Intermediate (WTI) поскъпна с 4,94% до 101,1 долара за барел към 12:05 GMT, след като по-рано ръстът надхвърли 5%. Сортът Брент се повиши с 3,79% до 112,3 долара.

Поскъпването идва, след като Катар предупреди за възможност от „замразен конфликт“ в Персийския залив на фона на застой в преговорите между САЩ и Иран за мирно споразумение.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви днес, че не е доволен от Иран и иска да постигне споразумение с Техеран, но предупреди, че „понякога се налага“ да се използва военна сила, предаде Ройтерс.

Той направи изявлението ден след като преговорите между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и ирански представители в Женева приключиха без да е постигнато споразумение. В региона е съсредоточено значително американско военно присъствие, което очаква заповед от Тръмп.