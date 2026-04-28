След катастрофа с червен Mercedes-Benz на автомагистрала Тракия, семейство издирва своето изгубено кученце, което е избягало от мястото на инцидента и до момента не е открито.

Инцидентът е станал аутобана, като по първоначална информация няма пострадали хора. Въпреки това след сблъсъка домашният любимец – кученце на име Макс – е изчезнало и е в неизвестност.

„Казва се Макс. Моля, ако някой го е видял или намерил, да ми пише на лично съобщение. Ще съм много благодарен за всяка информация“, пише собственикът Николай Огнянов в публикация във Facebook групата "Магистрала Тракия".

В коментар под поста друг потребител съобщава, че кучето е било забелязано в района след Сливен, в близост до центъра на магазин Lidl на магистралата, между мантинелите. По негови думи това се е случило преди около два часа.

Собственикът призовава шофьорите, които преминават по участъка, да бъдат внимателни и да подават сигнал при евентуално забелязване на Макс, за да може кученцето да бъде върнато у дома.