Страхотно представяне на състезателите от фехтовален клуб „Корсар“- Бургас на международния турнир по фехтовка TOUCHE SABRE CUP 2026, който се проведе в Румъния.

Екатерина Чаушева спечели титлата при момичетата до 15 години в конкуренцията на повече от 40 състезателки. Тя започна малко колебливо и в предварителната група записа три победи и три загуби, което ѝ отреди по-слабия номер в директната елиминация (20).

В първия двубой за влизане в шестнайстката се наложи убедително с 15-5. Във втората среща Екатерина се изправи в оспорвана и инфарктна среща срещу подставената под № 4 Сара Елбибани от Румъния. Нашето момиче показа завидна концентрация и умения и се наложи с 15-14. След това младата състезателка от Бургас безпроблемно преодоля и останалите си съперничи и заслужено вдигна купата на победата.

Още трима състезатели на „Корсар“ намериха място в челната осмица на своята възрастова група.

Лора Ганева спечели 5-то място при момичетата до 13 години, Петър Иванов остана на крачка от почетната стълбичка заемайки 6-то място при 13-годишните момчета, а Росалин Ангелов стана 7-ми при момчетата до 15 години.

Състезателите, които защитаваха честа на „Корсар“, но не успяха да намерят място в челната осмица са: Михаела Йорданова, Стоян Койчев, Виктория Панайотова, Ралица Корсева, Стелиана Йорданова, Сиана Тодорова, Никол Златева и Ивален Попов.

Фехтовална Академия България изразява своите благодарности на треньорите, подготвили състезателите - Кристина Миланова, Катя Пъдарева, Георги Миланов, Едуард Зуев, Радостин Станчев и Павел Мелиник.