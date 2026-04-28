В медицината често казваме, че хирурзите са „ръцете“, а онколозите – „стратезите“. Но в основата на всяко тяхно решение стои един скрит, но съдбоносен процес: патологоанатомичната диагноза. В Отделението по обща и клинична патология към КОЦ-Бургас, под ръководството на началника на отделението, д-р Маринчева и младият специализант д-р Ангелов извършват работа, от която буквално зависи животът.

Защо това е жизненоважно за пациента?

1. Точността, която определя всичко



Без патолога, онкологичното лечение е стрелба в тъмното. Д-р Маринчева и д-р Ангелов изследват тъканни проби под микроскоп, за да определят не само дали един процес е злокачествен, но и какъв е неговият точен „биологичен паспорт“. Тази прецизност гарантира, че пациентът няма да бъде подложен на ненужно агресивна терапия или, обратното – че няма да се пропусне агресивен тумор.

2. Тандемът между опит и нови технологии

В патологията опитното око на д-р Маринчева е незаменимо – тя е видяла хиляди случаи и разпознава нюанси, които само практиката може да научи. От друга страна, младият д-р Ангелов носи енергията на съвременната наука и новите протоколи. Този двоен филтър на проверка осигурява на пациента „второ мнение“ още в рамките на самата лаборатория.

3. Времето е живот

В онкологията всяка минута е ценна. Наличието на добре стикован екип от ръководител и специализант в КОЦ-Бургас позволява по-бърза обработка на материалите. Колкото по-бързо д-р Маринчева и д-р Ангелов излязат със заключение, толкова по-бързо пациентът може да започне своето лечение.

4. Персонализирана медицина

Днес вече не лекуваме „рак на белия дроб“ или „рак на гърдата“ изобщо. Лекуваме конкретния тумор на конкретния човек. Работата на патолозите в КОЦ-Бургас е да открият специфичните мутации и характеристики, които подсказват на онколозите кое лекарство ще подейства най-добре. Д-р Ангелов, под менторството на д-р Маринчева, се обучава именно в тази „висша форма“ на медицината – персонализираната диагностика.

Посланието към пациентите и техните близки:

Когато влезете в КОЦ-Бургас, вие виждате вашите лекуващи лекари, но е важно да знаете, че в лабораторията един екип от професионалисти бди над вашите изследвания с почти детективска прецизност. Д-р Маринчева и д-р Ангелов не просто гледат биопсични стъкла – те търсят отговорите, които ще ви върнат здравето.

„Патологията е компасът на онкологията. Без нея сме изгубени, а с екип като този вг КОЦ-Бургас, нашите пациенти могат да бъдат сигурни, че посоката е правилна.“