Градусът на напрежението между "Продължаваме промяната" и "Демократична България" се повиши още повече в навечерието на първото заседания на 52-рия парламент.

Според бившия премиер акад. Николай Денков обаче тази драма е фалшива.

"Няма нужда да бъдем една партия. Трябва да се научим да работим заедно с широките избиратели. Утре ще бъде денят, в който при обсъжданията ще се отговори на всички въпроси.

Същината е как да разширим подкрепата, така че да не стоим на 12-14 процента, които сега спечелихме и на предишните. Целта е следващият път да се борим истински за 30-35% подкрепа", коментира избраният за депутат от ПП-ДБ и зам.-председател на "Продължаваме промяната" акад. Денков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му се виждат доста представители на демократичната общност, които си представят само един начин - всичко се слива в посока именно на дясната демократична общност.

"Израз на това желание бе предложението на "Да, България" за пътна карта, за да влезем заедно в обща дясна партия", даде пример акад. Денков.

Какво не харесва ПП в предложението на "Да, България"

Той е убеден, че този път винаги води до капсулиране на партиите към избиратели, които живеят в центъра на София, Пловдив и Варна.

"Единственият начин да излезем от този политически капан е да търсим отваряне към национална партия, която търси подкрепа във всички населени места. Предлагаме им да търсим разширяване на хората, на които говорим - това означава не само десни, но и центристки послания. Държим на нашия центристки профил, социалните системи осигуряват развитието на човешкия капитал", заяви акад. Денков.

"Представя ни се алтернатива - или се сливаме в една партия, или се разделяме и вече не си говорим. Това бяха двата варианти, които бяха публично обявени от колегите от ДБ. Истината е различна.

Можем да търсим различни избиратели и да имаме наши коалиционни отношения. Вече имаме коалиционно споразумение за избор на президент. Ще подкрепим един от предложените кандидати. Ще направим и коалиционно споразумение, ако отидем на две парламентарни групи, как ще работят те", каза още гостът.

Акад. Денков добави, че от 2021 г. чакат "Да, България" и ДСБ да станат една партия: "Беше обявено, че трябва да се случи скоро, не сме го видели и има причина за това".

Ще се търси отстояване на общите принципи

"Румен Радев излезе в цялата страна да получи подкрепа, с което получи мнозинство. Ние това сме го правили през 2021 г. и оттогава непрекъснато се свикваме към градската десница. Това е линия, която многократно е водила до капсулиране на електората", изтъкна бившият премиер.

Според него е било лекомислено по медии и през Facebook да се каже "Дайте да направим една дясна партия".

За акад. Денков е нормално партии с различен профил и различни приоритетни политики да не се слеят в една партия, но да намерят правилните отношения как да работят заедно за отстояване на принципите, по които нямат различия.

В ПП изобщо не сме обсъждали позиция на заместник-председател на парламента. Винаги сме подкрепяли ген. Атанас Атанасов, посочи събеседникът.

Възможна работа на ПП с "Прогресивна България"

С ПП не са водени разговори от страна на "Прогресивна България" за излъчване на правосъден министър в замяна на подкрепа за реформа в правосъдието, съобщи акад. Денков.

"Прогресивна България" трябва да реши с кого осигурява две трети мнозинство. Ключово за нас е каква ще бъде процедурата, която гарантира, че във ВСС няма да влязат зависими от политически протекции или компромати и подкупи лица. Единствено тези без скелети в гардероба би трябвало да имат шанс да бъдат избрани от НС", настоя той.

Спешните приоритети пред новия парламент

"Спешна задача е бюджетът. В него трябва да има пакет от мерки, свързани с подкрепа на бизнеса за цените на тока. Трябва и пакет от мерки по отношение на хората под линията на бедност. Всичко това трябва да стане до дефицит от 3% от БВП. И общините чакат националния бюджет, и професионалните гилдии", заяви още акад. Денков.

Той поясни, че свързана тема са мерките по ПВУ, където има висящи 2 млрд. евро, които "трябва да бъдат осигурени с промени в законите".

"Ще подкрепим този процес. Можем да задвижим създаването на Антикорупционната комисия, може да се вземат мерки и в енергетиката", заключи акад. Денков.

Зам.-председател на Народното събрание

По-рано стана ясно, че сред най-напрегнатите въпроси е разпределението на постове.

Разрив са предизвикали кандидатурите за заместник-председатели на Народното събрание.

Двете формации са се разминали сериозно във вижданията си и спорът е довел до ново вътрешно противопоставяне. От „Продължаваме промяната“ настояват за кандидатурата на Мирослав Иванов. От „Демократична България“ предпочитат ген. Атанас Атанасов, който вече е заемал поста в предишни парламенти.