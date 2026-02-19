Конституционният съд (КС) установи противоконституционност на разпоредбата от Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, с която се въвежда ограничение за извършване на преглед за техническата изправност на пътно превозно средство при неплатени глоби или имуществени санкции за нарушения, извършени със същото превозно средство, съобщиха от пресцентъра на съда.

Разпоредбата беше оспорена от омбудсмана, преди да е влязла в сила на 6 май 2026 г.

Днешното решение е взето единодушно от всички конституционни съдии.

В мотивите си КС отбелязва, че ефектът, който би се постигнал след влизане на въпросната разпоредба, е периодичният технически преглед на автомобила, като мярка за безопасност на движението по пътищата и опазване на околната среда, да стане и способ за принуда за изпълнение на определени публични задължения.

„Удовлетворяването на надлежно установени публични вземания следва преди всичко да се обезпечи чрез ефективно проведено изпълнително производство, насочено не към самоцелно санкциониране на личността на длъжника, а най-вече към издирване на неговото имущество и събиране на установеното парично вземане по най-подходящия и бърз начин в полза на кредитора“, подчертават от съда.

Санкционирането на длъжника в случая е чрез ограничаването му при изпълнение на негово законово задължение, което само по себе си е ограничение на собствеността, установено в обществен интерес. Предвид това няма как да се приеме, че е постигнат баланс между обществения интерес и защитата на основните права, а в случая са противопоставени два обществени интереса – безопасността на движението по пътищата и събирането на публичните вземания, се казва още в мотивите на съда.