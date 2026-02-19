Шефът на регулатора се оплака от злоупотреби от страна на жалбоподатели



Към момента постъпилите жалби в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за завишени сметки за ток на битови потребители са около 1200. Това съобщи пред журналисти председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски. Той уточни, че жалбите все още се проверяват.

Младеновски посочи, че към проверката са приобщени и всички жалби, които са получени до края на миналата седмица.

По думите му, повишението в потреблението е около 30-40 процента декември спрямо ноември. Младеновски обясни, че това, което анализират към момента, са количествата, потребени от конкретните жалбоподатели през миналата година, за периода ноември, декември и януари, и през тази година.

"Това, което виждаме, е, че между 40 и 45 процента от жалбоподателите са потребили по-малко енергия тази година спрямо миналата. При останалата част има около 20 процента по-голямо потребление, което е нормално предвид по-студеното време, има и такива с действително няколко пъти завишено потребление", отбеляза той. Част от тях отдаваме на това, че те са в нови сгради, които не са експлоатирани преди, но при останалите колегите в момента работят - демонтират електромерите за проверка в независима лаборатория, независима и от електроразпредителните дружества", обясни шефът на регулатора.

Пламен Младеновски призова гражданите да не злоупотребяват с подаването на жалби и обясни, че това е свързано с огромен обем информация. По думите му, има много жалби, при които фактурата е 2 лева, такива, при които няма потребление, жалби, при които не може да се идентифицира абонатът и при разговор по телефона за идентифицирането му, отсреща твърдят, че не са пускали жалби до КЕВР.

"Има много такива с изключително ниско потребление, които са пуснали жалби и след като ги идентифицираме по съответния ИТН номер, се вижда, че говорим за 7 киловата, за 11 киловата - говорим за фактури, които са изключително ниски", оплака се шефът на КЕВР.

Попитан кога се очаква да приключи проверката, той каза, че постоянно идват нови и нови жалби, което удължава срока.

При установяване на действително надвишаване на сметките, фактурата на потребителя ще бъде коригирана, а при установена умишлена злопотреба ще бъде наложена санкция, увери Пламен Младеновски. По думите му, процентът на фактури с технически грешки е много малък, но има и такива.