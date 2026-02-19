Днес ще поискам от новия външен министър да поиска от Кая Калас цялата информация по случая и да я предостави на Народното събрание, обяви депутатът от ИТН Павела Митова по повод вицепремиерът за честни избори Стоил Цицелков.

От реакцията й ще стане ясно дали това е правителство на замитането или на някаква отчетност. Да не говорим, че за първи път имаме вицепремиер, който е бил в черен списък в Брюксел. Това е ново дъно, коментира Павела Митова.

Същият има 5 годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината със следните мотиви към МВнР:

"Стоил наруши кодекса за поведение, който в съответствие с разпоредбите на кодекса за поведение изисква от наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност“", написа във фейсбук Павела Митова, депутат от ИТН.

"Накратко: Европейската комисия е забранила на вицепремиера на Гюров по изборите да доближава до избори за 5 години. Като цяло това е изключително тежко наказание, което не се налага случайно или за леко провинение. И тук идват следните въпроси към служебния премиер Гюров:

Как да разчитаме на честни избори от човек, който според ЕК няма морални качества?

Как премиерът ще организира избори, с човек, на който дори и Брюксел няма доверие?

Какво се е случило, че да се стигне до такова тежко наказание?

Гюров знае ли за това и въобще познава ли хората, които предлага?

По-рано Тошко Йорданов внесе искане министърът на вътрешни работи да даде, в срок, цялата информация по задържанията на Стоил Цицелков. Според информацията, която имат ИТН, Цицелков е бил арестуван за употреба на марихуана и втори път за употреба на алкохол – 1,2 промила, като предстои изясняване защо е бил третият арест. Тошко Йорданов каза също, че "ще проверят и информация за инцидента му с жена в Гана, след който е получил петгодишна забрана от Европейската комисия да ходи на мисии".