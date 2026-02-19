Топли думи на признателност към лекари, медицински сестри и санитари отправи пациентката Виолета Янакиева, която се лекува в Комплексния онкологичен център в Бургас. Жената е благодарна, че след сблъсъка със страшната диагноза „рак“ е срещнала внимание, компетентно отношение и грижа от лекуващия я екип.

„Искам да изкажа най-сърдечни благодарност на целия екип на КОЦ-Бургас как всеки си гледа перфектно своята работа.“, пише жената и разказва с емоция е ежедневието в отделението. „Рано сутринта при приемането ни старшата сестра с усмивка и внимание ни посреща и настанява по стаите, дои и по леглата. А за докторите – да не говорим, как всичко знаят за нашето състояние, лечение, как внимателно ни питат за усещанията ни след химиотерапията – как е миналата, как се чувстваме. Внимателно ни обясняват за страничните ефекти, които сме получили.

Медицинските сестри имат толкова много задължения и са толкова внимателни и точни момичета. Санитарите – тези женички постоянно бършат, чистят, мият. Чистотата е на много високо ниво. Главният лекар – нямам думи за този човек.

Ние, стресираните и уплашени от тази страшна диагноза „рак“ имаме нужда от малко внимание и добри думи. Вие сте човеци с главно Ч. Бъдете живи и здрави и продължавайте все така с грижи и внимание, които давате на пациентите.“, пише Виолета Янакиева.

От екипа на КОЦ-Бургас отговориха с благодарност за топлите думи, доверието и искрената признателност на Виолета Янакиева.

„Вашата подкрепа и оценка докосват дълбоко целия ни екип и ни дават още повече сила, вяра и мотивация да продължаваме да се грижим за всеки пациент с внимание, човечност и сърце.

За нас е мисия да бъдем до Вас в трудните моменти и да даваме надежда, грижа и подкрепа. Вашите думи означават изключително много за нас. Благодарим Ви за доверието! Бъдете здрави!“, заявиха от здравното заведение.