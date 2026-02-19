Старши комисар Калоян Калоянов е новият заместник-министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Андрей Гюров и става част от екипа на МВР-министъра Емил Дечев, научи БургасИНФО от свои източници. Новите министри днес положиха клетва и преди броени часове влязоха в кабинетите си. Техните заместници все още не са официално обявени.



Комисар Калоянов бе начело на Областната дирекция на МВР-Бургас до август 2023 година, когато напусна структурите на министерството в края на миналата седмица по настояване на министър Калин Стоянов. И бе заменен на поста от Емил Павлов, който пък година бе сменен с Владимир Маринов.



Калоянов бе назначен за зам.-кмет на Община Айтос.



Калоян Калоянов има три висши образования – магистър по икономика, магистър по агроинженерство и магистър по ръководство и управление на системата по национална сигурност.



Той е роден в Айтос през 1966 г. и е преминал през всички етапи на професионално развитие в системата на вътрешното министерство.



През 1995 г. започва службата си като разузнавач в полицейския участък в Руен. Между 2004 и 2006 г. заема длъжността началник на РПУ-Сунгурларе, а след това е назначен за ръководител на РПУ-Карнобат.



През 2007 г. поема ръководството на престижното Пето районно управление в Бургас. От 2009 до 2014 г. е заместник-директор на Областната дирекция на МВР в града, работейки в тясно сътрудничество с директора Милен Димитров, който по-късно е отстранен от правителството на Пламен Орешарски.



След това Калоян Калоянов оглавява дирекцията на ОДМВР-Бургас, изпълнявайки служебните си задължения с висока професионална компетентност до август 2023 г., въпреки променливите и понякога противоречиви политики на различни министри.