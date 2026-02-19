Този петък, 20 февруари, от 14.00 часа в Експо център „Флора“ ще се проведе Ден на корейската култура „Да се запознаем с Корея“, под мотото „Открий Корея! Корея те очаква“.

Събитието се организира от образователната програма по корейски език и култура с подкрепата на Община Бургас и Посолството на Република Корея. Инициативата има за цел да представи богатството на корейската традиция и динамиката на съвременната корейска култура чрез разнообразни творчески, образователни и практически дейности, насочени към ученици от Бургас.

В рамките на събитието участниците ще се потопят в света на Корея чрез презентации, музика, изкуство, традиционни игри и кулинарни изкушения.

Основната цел на инициативата е да насърчи междукултурното разбирателство, активното участие и културния диалог между България и Република Корея. Очакваните резултати включват повишено разбиране за корейската култура сред учениците, засилване на културния обмен и стимулиране на интереса към изучаването на корейски език.

Организаторите канят всички ученици, преподаватели и любители на азиатската култура да станат част от това вдъхновяващо пътешествие към Корея.