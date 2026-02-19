Това прогнозира бившият народен представител от "Величие" Николай Марков.

Според него за партията на Бойко Борисов ще гласуват още повече избиратели, отколкото предишни избори, въпреки появата на Румен Радев на политическия терен.





Ето какво пише той:

Сега ще ви изненадам с една прогноза.

Моята математика ми показва изненадващи резултати. Затова съветвам ГЕРБ да се подготвят за голяма подкрепа за тях. Да, точно ГЕРБ! Добре ме чухте. Защото се направиха толкова грешки и глупости от глупави, но амбициозни хора, че ефекта на махалото ще ги убие. С един замах.

ГЕРБ играе професионално.

Всички останали партии са племена с вождове, които говорят на санскрит и правят ритуали около огъня.

Включително и Радев, който според мен още не разбира, че неговия отечествено-фронтовак е обречен на смърт. Не защото се прави на светец, какъвто не е, а защото наруши неписания закон на омертата. Това не касае българските граждани, но политиката е друга игра, за други хора.

Досега разговарях с фактори от няколко асоциации и прочее сдружения, които познавам лично. Те трайно не харесват ГЕРБ, но получих уверение, че ще гласуват за ГЕРБ. Това е политически феномен, който изследвам от 3 години и в него има логика. Защото има вече зрялост в страната, която липсваше преди.

И много от прогресивните умове се ориентират бързо и правилно. Няма да разкривам детайли, само ви казвам, че ще има изненада на изненадата! Защото е нарушена здрава логика и заместена с болна.

ГЕРБ ще стане непреодолим фактор! А някои от днешните фактори ще преминат в отвъдното. Такава е цената на грубата игра.

Игра на тронове.