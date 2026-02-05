Ранено куче в бургаския ж.к. „Меден рудник“ обедини много хора, както за да му помогнат, така и в надеждите - да оздравее! На тел. 112 около 21.30 ч. в сряда е получено съобщение за блъснато от кола куче в района на "Лакомата спирка" в к-с "Меден Рудник". На място се озовават служителите от сектор "Пътна полиция" към ОДМВР Бургас - Ламбо Ламбов и Иван Георгиев. Същите констатират, че животното трудно движи задните си крака, но не е агресивно и въпреки видимите болки, се опитва да стане и да ходи. Търсят за съдействие дежурния център към Областната дирекция, откъдето ангажират пресаташето Цветелина Рандева. На късното й обаждане безрезерно реагират специалистите от City vet- Кристина Николова и д-р Светослав Янев, Маргарита Пеева от Animal SOS-Burgas и д-р Лили Шишкова от Ветеринарна клиника Vet Life- гр. Бургас! Благодарение на полицейския екип от Четвърто Районно управление - Бургас в състав : Росен Куртев, Цветан Манолов и Стефан Недев, реагирал под ръководството на началника на Районното управление - гл. инспектор Халид Аптараман, кучето е откарано в клиника Vet Life, където и към момента за него се полагат качествени и навременни грижи!! В очакване сме и на добрите вести за възстановяването на четириногия ни приятел, като благодарим на всички съпричастни към необичайния за полицията случай!, заявиха от ОДМВР-Бургас.







