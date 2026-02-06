Камера е заснела как Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев прибират кучетата, след което подпалват хижа „Петрохан“ в неделя на 1 февруари. Това потвърдиха от МВР и прокуратурата. Тримата след това са излезли от обхвата на видеонаблюдението, пише „Телеграф“.

Уликите на разследващите сочат, че вероятно става въпрос за ритуално самоубийство.

Представящият се за лама Ивайло Калушев – Мексиканеца заедно с 15-годишният Александър Макулев и 22-годишния Николай Златков са свидетели на случилото се.

След това има данни, че в малките часове в понеделник напускат хижа „Петрохан“ с джип, брандиран с надпис на „Планинската спасителна служба“ и отпрашват към село Българи в Странджа.

Там според първоначалната информация са прекарали два дни, след което следите им се губят. Оказа се, че Мексиканеца през 2022 година е купил къща в селото, която също ползвал като база.

От нея до границата с Турция са около 10 км. Там се намира и пещерата "Махарата", за която се смята, че има неизследвани галерии, които водят към Турция. Като опитен пещерняк не е изключено Мексиканеца да ги познава и да се е прехвърлил заедно с младежите извън пределите на България.

За тази цел ще се проверяват термокамери и други средства за видеонаблюдение на Гранична полиция в района.

„Ритуална екзекуция“ – какво се твърди

В някои медийни публикации се съобщава, че тялата на тримата мъже били намерени наредени един до друг, и това е дало основание на част от разследващите и журналисти да говорят за „ритуална екзекуция“ като една от версиите за престъплението. Тази версия твърди, че начинът на разстрел (едновременно и подредено) изглежда необичаен и може да носи символика или определена подредба, която се интерпретира като ритуална.

Полицията говори за „затворено общество с елементи на секта“

От МВР официално заявиха, че хората, свързани с хижата, представляват затворено общество, което според тях има елементи на секта. Това може да подклажда версии за нещо повече от просто обикновено престъпление.

Разследване на НПО и възможни претенции за окултни практики

Вътрешният министър разпореди проверка на сигналите, подадени срещу организацията, която стопанисвала хижата, включително за култоподобни активности и други обвинения.