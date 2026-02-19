Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, заедно с вече бившият премиер Росен Желязков, направи обобщение на това, което правителството свърши, докато беше на власт.

Борисов се обърна към Желязков с похвала:

"Аз съм изключително удолетворен в такава сложна конфигурация и сложна международна ситуация, ти да направиш и да ръководиш един кабинет, а в същото време да не забравиш партията, която те е пратила там."

Лидерът на ГЕРБ изброи подкрепата за "Коалицията на желаещите" за Украйна, участието в "Съвета за мир", подписа на Желязков, заедно с Тръмп и Еврозоната, като част от успехите на партията в това правителство.

"От заплаха през последните няколко години отново станахме партньор на ЕК и САЩ. В същото време лидирахме процеса за еврозоната и тук трябва да благодаря специално на Теменужка Петкова за всичките усилия, за нещата, които успя, включително спорейки с нас с Влади Горанов, че ще върже дефицит до 3%", каза още Борисов.

"Благодаря на Томислав Дончев за ПВУ, че работеше в 2 министерства, направи чудеса от храброст да предоговори плана, да докара милиарди в хазната и в същото време да придвижи напред много проекти IT сектора, индустриите, технологиите, което е много голяма перспектива за страната в следващите години", заяви лидерът на ГЕРБ.

На Жечо Станков Борисов благодари за удължаване на сроковете по казуса "Лукойл", за да не спрат доставките на горива.

"Само ние знаем през какви изпитания минахме", заяви бившият премиер.

Той заяви, че Даниел Митов не е на срещата, тъй като още предава властта в министерството и се пошегува, че се надява да не го задържат.

"Разбира се, неблагодарността винаги е присъща. И нашите най-близки хора от политическия спектър, трябва да ни благодарят, а не по цял ден да се опитват да се упражняват с нашите имена. Уча се най-вече от грешките. Пакетираха ни с Пеевски. Но аз мисля, че техния грях е по-голям, защото заедно с него правиха Конституция, а ние взехме подкрепа да влезем в еврозоната и Шенген. Ако го сложим на везните... без моето лидерство, нищо нямаше да се случи. Оттук насетне: пълна мобилизация за изборите. Аз мисля, че и този балон, който надуват, ще гръмне.

За новото служебно правителство

"Не мога да не коментирам и новото правителство. За мен то е изцяло н ангажимент на госпожа Илияна Йотова и тя не може да се оправдае за това си назначение. В нашите разбирания служебното правителство трябва да организира честни избори", каза още лидерът на ГЕРБ и заяви, че то ще може да разчита на подкрепата на ГЕРБ.

"За началник Бъчварова – да, работила е с нас, но искам да кажа, че това си е неин личен избор", коментира Борисов.

За служебния министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че ГЕРБ може да поеме отговорност, тъй като "той е бил поискан от премиера Гюров".

"Тъй като света е във война. Виждате, по нашите летища има цистерни", коментира Борисов, нападайки Радев индиректно, казвайки, че "сигурността е поставена под въпрос от новите проекти".

За вицепремиера Стоил Цицелков каза, че ако е вярно това, което се пише за него, е голяма грешка на Йотова и Гюров, че са го допуснали.

"Няма какво да коментираме", каза Борисов относно партията на бившия президент Румен Радев.

"Който не работи – не греши. Много гордо можем да отидем пред избирателите", заключи лидерът на ГЕРБ.