Официалното откриване на Филиала на Лесотехническия университет и на академичната 2026/2027 година ще бъде на 23 септември 2026 г. На събитието ще присъстват кмета на Бургас Димитър Николов, както и представители на областната управа, общинската структура, академичната местна общност, партньорски организации, бизнеса, медиите, настоящи и бъдещи студенти на университета.

Откриването на филиала е резултат от продължителен и последователен път, изискващ академична визия, институционална ангажираност, професионална работа и взаимодействие с ръководството на Община Бургас.

Реализирането на инициативата създава условия за ново академично присъствие на Лесотехническия университет в Бургас и за разширяване на възможностите за достъп до качествено висше образование в региона. С утвърдените си високи стандарти ЛТУ ще допринесе за изграждането на устойчиви партньорства в областта на образованието, науката и практиката и ще даде възможност на младите хора да получат своето образование в близост до родния си регион.

Откриването на филиала е естествено продължение на мисията на Лесотехническия университет да подготвя висококвалифицирани специалисти, да развива научната и приложната дейност и да допринася за устойчивото развитие на обществото, като надгражда десетилетната си традиция, основана на връзката между образование, наука и практика.