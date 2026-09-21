От 22 до 24 септември в спортна зала „Нефтохимик“ ще се проведе международният турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие Burgas cup - 2026 - Grand Prix Burgas.

Организатори са Български стрелкови съюз, Община Бургас и спортен стрелкови клуб „Бургас“ . Турнирът ще предложи няколко нови за България акцента. За първи път ще бъде представена дисциплината „Комбо“, в която отборът е от двама състезатели – единият с пистолет, а вторият с пушка. И през трите дни на състезанието са предвидени стартове за парастрелци.

За първи път в турнир от подобен ранг ще могат да се включат и некартотекирани състезатели. Организаторите са предвидили стартове както за деца, така и за семейни отбори във формат „възрастен и дете“.

Турнирът ще събере състезатели от България и чужбина и ще бъде отлична възможност за подготовка преди „Купа България“ и предстоящото Световно първенство, като за призьорите са предвидени и парични награди.

Къде: спортна зала „Нефтохимик“, Бургас

Кога: 22–24 септември 2026 г.

Вход: свободен

Burgas cup - 2026 - Grand Prix Burgas Окончателна програма

22 септември (вторник)

8.30 - 9.00 часа съдийска конференция

9.00 - 9.30 часа техническа конференция

10.00 - 12.00 часа

- Старт парастрелци

- Семейна стрелба - отбор от родител и дете (некартотекирани участници)

- Деца - не картотекирани участници от 10г. до 14г.

12.00 часа - официално откриване

13.00 - 15.00 часа - тренировки

15.30 часа - комбо (мъж и жена - отбори от пушка и пистолет с хитове)

16.30 - финал комбо

23 септември (сряда)

9.00 - 9.50 часа - 40 изстрела пушка

10.25 - 11.40 часа - 60 изстрела пушка

12.30 - 13.20 часа - 40 изстрела пистолет

13.55 - 15.10 часа - 60 изстрела пистолет

15.45 часа - финал пушка

16.45 часа - финал пистолет

18.30 - Плажно парти

24 септември (четвъртък)

9.00 - 9.50 часа - 40 изстрела пушка

10.25 - 11.40 часа - 60 изстрела пушка

12.30 - 13.20 часа - 40 изстрела пистолет

13.55 - 15.10 часа - 60 изстрела пистолет

15.45часа - финал пушка

16.45 часа - финал пистолет

Всички дни ще има стартове за пара-стрелци