Министърът на външните работи спешно извика посланика на Република България в Обединените арабски емирства.

Съгласно установения ред, ръководителите на дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет.

Министерството на външните работи ще предприеме съответните действия за внасяне на въпроса за разглеждане от МС.

Министърът на външните работи Велислава Петрова е разпоредила и проверка на дейността на Посолството на Република България в Обединените арабски емирства.

Припомняме, че по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че дружеството, за което се твърди, че е плащало разходи за полети на Делян Пеевски, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Демерджиев постави въпроса дали тези отношения са имали отношение към назначаването на дипломата на поста.