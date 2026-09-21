Всички избирателни райони във Великобритания, с изключение на едва само четири, биха подкрепили отмяната на Брекзит и повторното присъединяване към ЕС. Това показват нови проучвания, в момент, когато се твърди, че премиерът Анди Бърнам се стреми към ”по-дълбоки отношения” с блока и към спечелване на подкрепата на избирателите, предаде кореспондентът на БНР.

Ново проучване на YouGov на ниво избирателни райони, поръчано от Best for Britain, установи, че членството в ЕС е най-популярният политически вариант, като 35% от хората го посочват като предпочитано правителствено предложение, когато става въпрос за подхода на Великобритания към блока.

18% подкрепят настоящата позиция на правителството на Обединеното кралство да търси по-тесни отношения с ЕС, но в рамките на червените линии на правителството.

”Индипендънт“, който публикува анкетата, коментира, че резултатите оказват натиск върху премиера да преосмисли червените линии на лейбъристите за предоговаряне на отношенията на Великобритания с ЕС, като активисти предполагат, че проучването предоставя на партията ”ясна възможност” да увеличи подкрепата си на следващите общи избори, като се сближи с Брюксел.

Анкетата обаче разкрива също, че вариантът за ”половинчати решения” е най-малко популярен, като само 6% подкрепят единен пазар и 5% митнически съюз. Само за четири района в страната, контролирани от “Реформирай Обединеното кралство” и ”Да възстановим Британия“, възстановяването на членството в ЕС не е най-популярният подход. Там преобладаващия отговор е ”не знам“.

Анкетата обхваща всички 632 парламентарни избирателни района във Великобритания (с изключение на 18-те в Северна Ирландия).