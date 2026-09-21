356 592 300 евро е рамката на Бюджет 2026 в Бургас- Това прие днес Общинския съвет в Бургас 33 гласа „за“, 8 „против“ и 5 „въздържали се“. 143 656 200 евро от средствата са предвидени за делегирани от държавата дейности, а 118 849 600 евро – за дейности на общината. Преходният остатък за делегираните държавни и местни дейности е 22 086 500 евро, а индикативният разчет за средствата, постъпващи от Европейския съюз, е около 72 милиона евро.



Проектобюджетът е изготвен в съответствие с параметрите на държавния бюджет, като основна цел на администрацията е запазването на финансовата стабилност.



Обсъждането на общинския бюджет не мина без напрежение в залата. Иван Иванов от СЕК обяви, че групата му няма да подкрепи финансовата рамка, като подчерта, че закъснялото ѝ разглеждане в края на септември като една от причините. По думите му обаче истинските различия опират до конкретни заложени политики.

Като пример той посочи разходите за чистота, които според него вече доближават 20 млн. евро – ръст от около 5 млн. евро спрямо предходни години, без да се забелязва съответна промяна в методите на почистване. Иванов постави под съмнение и ефекта от промените в синята и зелената зона, припомняйки категоричната позиция на групата срещу вдигането на цените. Той обърна внимание и на липсата на мярка за по-евтин градски транспорт за пенсионерите – предложение, което групата му е внасяла и преди.

Отговор дойде от Георги Манев, който определи думите на Иванов като „популистки" и обърна внимание върху разделението на ролите - администрацията предлага, а решенията се вземат от Общинския съвет. Заместник-кметът Станимир Апостолов от своя страна защити настоящия модел на чистота, като посочи опита на София с общински фирми за почистване през изминалата зима като пример защо подобен подход не е удачно решение.

В подкрепа на бюджета се обяви Тодор Йосифов, който направи паралел с държавната финансова рамка. „Аз не съм доволен пък от националния бюджет, но какво означава това – да спрем държавата ли?", попита той, добавяйки, че „дърпането на спирачката" от местния парламент би застрашило развитието на Бургас. Йосифов постави и въпроса за реалната, а не декларативна, децентрализация, отбелязвайки, че по темата през последните месеци се чуват основно политически изявления. По думите му бюджетът трябва да се възприема не просто като списък с разходи, а като инвестиционен план за бъдещето на града.

Подкрепа за финансовата рамка обяви и Стоян Грозев от групата на КОД–БВ–Граждани на общината, като уточни, че това няма да е безусловен вот, а решение, продиктувано от заложените в бюджета приоритети, които групата смята за важни за обществото.

Подкрепа за спорта бе сред темите в дискусията. 20 000 евро ще бъдат отпуснати за волейболен клуб „Нефтохимик 2010" с оглед на предстоящото му участие в евротурнирите. Освен това, тази година бургаският отбор прескача два предварителни кръга благодарение на високия си коефициент и стартира директно от третия кръг на европейските състезания. В бюджета вече е заложено финансиране от 30 000 евро за детско-юношеската школа на клуба, каза зам.-кметът Станимир Апостолов.

Подкрепа получи и предложението на Милен Георгиев в полза на местния спорт - 1500 евро, които да бъдат отпуснати за боксов клуб „Рашко Ломски".



Восновния проект вече е заложено допълнително финансиране от 7000 евро за провеждането на традиционния турнир по пожароприложен спорт „Купа Бургас 2026".

По време на обсъжданията бяха приети и няколко допълнителни предложения- осигуряването на 18 355 евро за ученически транспорт от село Димчево.

В бюджета са заложени средства и за подпомагане на Зоналното жандармерийско управление и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Бургас. По време на дебата бяха изразени различни позиции за разходите за чистота, платените зони за паркиране и градския транспорт. Представители на мнозинството посочиха заложените инвестиции и мерки за развитието на града.

Обсъдена беше и инфраструктурата по бул. „Мария Луиза“. Посочено беше, че участъкът ще бъде преасфалтиран след приключване на дейностите на ВиК по трасето.